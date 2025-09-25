La Pietra diventa palestra per i soccorritori

Grande partecipazione alla Summer Mountain Rescue Course, l’esercitazione di soccorso sanitario in ambiente ostile che si è svolto sulle pareti della Pietra di Bismantova.

Si è trattato della seconda edizione del corso nazionale di alta formazione tecnico-sanitaria, con equipaggi provenienti da tutta Italia. Trentadue i corsisti tra medici, infermieri e tecnici provenienti da diverse regioni d’Italia; quattro istruttori tecnici nazionali, quattro istruttori medici, oltre a istruttori regionali, tecnici e collaboratori alla logistica: in totale sono stati oltre ottanta i tecnici operatori coinvolti.

Ad organizzare l’evento nazionale è stato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna. L’iniziativa, ideata per affinare le sinergie tra le componenti tecniche e quelle sanitarie del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che, quotidianamente, si trovano ad intervenire su tutto il territorio nazionale, è stato definito dai partecipanti un test importante, un vero e proprio successo sia per l’intensità che per la varietà degli scenari di addestramento proposti lungo le pareti della Pietra di Bismantova, un’eccezionale palestra.

Le simulazioni infatti, alle quali hanno partecipato anche i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, hanno spaziato dai ciclisti infortunati su un percorso di mountain bike agli alpinisti feriti in cordata mentre stavano affrontando la scalata di una parete rocciosa. In questa edizione sono stati allestiti alcuni scenari di soccorso "insoliti" come, per esempio, a paracadutisti rimasti impigliati e in situazione di pericolo e, per la prima volta in Italia, il soccorso a un atleta di "highline", disciplina sempre più diffusa e che prevede l’attraversamento in equilibrio su una fettuccia di tessuto tesa tra due punti.

Un momento formativo che ha visto anche la partecipazione di diversi rappresentanti delle amministrazioni, nazionali, regionali e locali, che hanno portato i propri saluti dimostrando vicinanza e attenzione alle attività Cnsas.

Settimo Baisi