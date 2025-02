La Pietra farà da sfondo al finale di Appenninica

Sarà la Pietra di Bismantova a fare da cornice conclusiva all’edizione 2025 di Appenninica MTB Stage Race, la gara di mountain bike che attraversa il crinale emiliano e che, a differenza del passato, andrà in scena non più a settembre bensì dal 23 al 27 giugno prossimi. Un nuovo format, oltre alla data, anche per quanto riguarda la gara, visto che le tappe saranno 5 e non più 6: si comincia da Lizzano in Belvedere, in provincia di Bologna, mentre fa il suo debutto assoluto Riolunato, in provincia di Modena, dove arriverà la terza tappa. La corsa sbarcherà in territorio reggiano il 26 con l’attesissima High Mountain Queen Stage, frazione di 89 km con ben 3.100 metri di dislivello fino all’arrivo di Castelnovo Monti, mentre l’ultimo giorno si svolgerà il tradizionale anello lungo le terre di Matilde di Canossa, con 58 km e 1.850 metri di dislivello, che designeranno i vincitori della corsa.