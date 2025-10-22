La Pietra Nera dell’Appennino. Una roccia scolpita nel mistero

Un enorme e peculiare masso, là, sulle colline che sono tagliate dal torrente Tassobbio, dove leggende, storia e una generosa spruzzata di fantasia s’incontrano per una cavalcata attraverso i secoli. Siamo nel territorio di Canossa, nei pressi della frazione di Vedriano. Un sentiero corre in ripida discesa, tanto da calamitare i nostri passi. Oltre il corso d’acqua che serpeggia nel fondovalle, nell’altro versante si distinguono vari borghi, tra cui Crovara, secondo la mappa che teniamo tra le mani. Il sole autunnale accompagna la nostra camminata, attorno la vegetazione dal giallo si spinge al rosso intenso. Sembra un poetico quadro di un pittore paesaggista, tuttavia l’atmosfera è destinata a diventare più cupa.

Ancora un po’ e raggiungiamo la meta: una grande roccia, la cui tonalità tende allo scuro, con screziature cremisi. Spicca immediatamente rispetto al terreno circostante: è indicata come la Pietra Nera. Un nome da romanzo gotico sullo stile di Horace Walpole o di Walter Scott, se non entrasse in gioco la geologia: è un affioramento ofiolitico, ha avuto origine milioni di anni fa e la colorazione è dovuta alla natura vulcanica. Arrivati alla base, ci arrampichiamo. Sulla sommità si distinguono i resti di un basamento di pietre e mattoni. I cultori di storia sostengono che ci fosse un punto di avvistamento, da cui nell’antichità una piccola guarnigione poteva sorvegliare i due versanti collinari e intercettare gli spostamenti tra la Val d’Enza e l’interno. E c’è di più: lì i giustiziati venivano lasciati legati a un palo, ben visibili a distanza, come monito, scarnificati dagli elementi e dagli animali. I fatti e le stratificazioni di memorie hanno inevitabilmente colpito l’immaginario collettivo, che con lo scorrere del tempo ha rilanciato gli eventi, dando un ulteriore tocco di mistero che va a inserirsi dove la storiografia non ha lasciato tracce.

È per questo che talvolta l’area ha visto aggirarsi gli appassionati di quei fatti che dalla storia sfociano in una zona d’ombra ricca di enigmi, per adattare al luogo lo stralcio di una datata poesia attribuita a Justin Geoffrey, rilanciata nel ‘900 da Robert Howard: "Dicon che antichi esseri terribili/si aggirano tuttora in questo mondo,/e le porte si schiudan certe notti,/liberando creature degli inferi". Data la sinistra fama del sito, correlata a truci episodi capitali, facile per l’immaginazione chiamare in causa apparizioni spettrali e anime inquiete alla ricerca di vendetta. Insomma, fantasmi. C’è chi sostiene che di tanto in tanto ancora si manifestino con lamenti, sussurri e improvvise correnti d’aria. Ora a ovest il cielo si tinge di scarlatto. Una folata d’aria, un sibilo. Sobbalziamo. Ma è solo la brezza che attraversa le alture mentre il crepuscolo si avvicina rapido, quando le giornate autunnali vanno accorciandosi.

Massimo Tassi