La Pigiatura in Piasa a San Martino in Rio: Rianimare la Tradizione

Si svolge oggi a San Martino in Rio la ventesima edizione della "Pigiatura in piasa", organizzata dalla Pro loco. Si comincia alle 10 nei prati della Rocca con passeggiate coi pony, la pigiatura per i bambini, giochi antichi, visite alla rocca e al museo dell’agricoltura e del mondo rurale. Inoltre, esposizione d’auto d’epoca col Museo dell’automobile, il raduno nazionale delle Fiat 850, fino allo street food e ai vari stand delle associazioni del paese. Attivo servizio ristorazione con ricette della tradizione reggiana,tortellini, bomboloni e sughi d’uva, ciccioli frolli. Il gruppo "Le lune in Rocca" propongono un servizio bar, patatine, salsiccia. Un evento che celebra la pigiatura e un prodotto di stagione, proponendo l’antico modo per trasformare l’uva mosto e in vino. Una festa dal valore didattico soprattutto per i più giovani.