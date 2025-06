La pineta di Monte Bagnolo ha bisogno di cure. Da lunedì il cantiere per la sicurezza antincendio

Il 30 giugno inizieranno i lavori che prevedono il taglio di alcuni alberi, per la sicurezza antincendio, nella pineta di Monte Bagnolo. Gli interventi sono finanziati da un contributo del Mise tramite il Parco Nazionale dell’Appennino. Per motivi di sicurezza, nel periodo delle opere di taglio, la pineta sarà temporaneamente chiusa al pubblico. L’importo dell’operazione è di circa 37.500 euro e rientra nell’ambito di una serie di lavori di riqualificazione boschiva nelle pinete di Castelnovo con l’obiettivo di migliorare i termini di sicurezza in caso di incendio. "Le pinete di Castelnovo – spiega l’assessore all’ambiente Giorgio Severi – sono estremamente integrate con il tessuto urbano del centro, vicine a molte abitazioni e d’impianto di oltre un secolo fa. Ad oggi stanno subendo la parziale sostituzione naturale delle conifere con specie autoctone come la roverella. Questo processo produce molto materiale di risulta a terra di difficile rimozione e in caso di incendio può comportare rischi elevati. La scelta di investire sulle pinete deriva poi dal fatto che sono una caratteristica importante del paese".

m. b.