La pioggia non ferma la befana. A Correggio i rombi delle moto

La vecchietta non ha deluso le aspettative dei tanti bambini della provincia. Partecipatissimo l’appuntamento di ieri in città al circolo La Mirandola, con ben due ’befane’ pronte a distribuire leccornie. E poi è toccato a Cavriago accogliere i più piccoli, per la proiezione del nuovo film Disney “Wish“, con il cinema-teatro Novecento esaurito.

Il maltempo non ha fermato nemmeno la Motobefana di Correggio, quest’anno giunta alla sua edizione numero 69. Con coraggio gli organizzatori hanno deciso di confermare il tradizionale motoraduno, con la pioggia che ha concesso una tregua per gran parte della mattinata, favorendo così un notevole afflusso di visitatori per ammirare moto d’epoca e moderne, ma anche "decorate" in tema con l’Epifania, con tanto di scope, nasoni lunghi e cappottoni e scialli fuori moda da indossare sulle spalle. Immancabili gli spazi gastronomici con gnocco fritto, patatine, panini e bevande calde per affrontare le temperature piuttosto rigide e l’umidità della pioggia. E’ stata l’occasione per mettere in mostra centinaia di moto, compresi veri e propri pezzi d’epoca, fino alle sempre affascinanti Vespe. E poi tanta fantasia per elaborare le moto da… befane, cercando di stupire sempre più, anno dopo anno.

Uno spettacolo sotto il tendone del Pala 3Emme, in centro a Castelnovo Sotto, ha chiuso gli eventi delle festività. Ieri è andato in scena "Sos Befana", spettacolo con merenda e truccabimbi a cura dei gruppi "Le Rane", "Meletolè" e "Pubblica Assistenza". Gremiti gli spazi per gli spettatori, con centinaia di bambini e ragazzi ad assistere.