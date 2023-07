La piovra sul post sisma Processo ’spacchettato’ I Todaro scelgono il giudizio in abbreviato

di Alessandra Codeluppi

Si sdoppia il procedimento giudiziario scaturito dall’operazione ‘Sisma’, che conta 21 imputati (tra cui 13 reggiani). Figura-chiave dell’inchiesta è Giuseppe Todaro, architetto 36enne di Reggiolo incaricato fino al 2021 della ricostruzione di edifici privati nei comuni mantovani colpiti dal terremoto 2012. Secondo la Dda di Brescia lui, nipote del boss di ‘ndrangheta Antonio Dragone (ucciso nel 2004 a Cutro), avrebbe creato un sistema corruttivo per facilitare la concessione di contributi pubblici destinati al ripristino di immobili. I pm contestano per molti fatti l’aggravante mafiosa di aver agevolato la cosca Dragone-Ciampà. Ieri il giudice dell’udienza preliminare di Brescia Alessandro D’Altilia ha dichiarato competente il tribunale di Bologna per sei sui trentasei capi di imputazione totali. Queste accuse saranno dunque trasmesse alla città felsinea, dove sarà fissata un’altra udienza preliminare. Le posizioni dei Todaro – è imputato anche Raffaele, padre di Giuseppe – saranno dunque affrontate in due tribunali differenti. Nel dettaglio, approdano a Bologna due contestazioni per corruzione con l’aggravante 416 bis a carico di Giuseppe Todaro, fatti che sarebbero avvenuti a Reggiolo; così come un’accusa di dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con aggravante 416 bis, ravvisata per il padre Raffaele. Saranno vagliati dal giudice del capoluogo regionale anche un presunto fatto di corruzione collocato a Reggiolo per Pierangelo Zermani di Noceto (senza aggravante mafiosa) e altre due per emissione di fatture false a Gualtieri rivolte a Omar Vidi, di Reggiolo (senza 416 bis) e, per analogo reato a Maria Luisa Soldà di Guastalla. Le restanti accuse saranno vagliate a Brescia, dove ieri alcuni imputati hanno scelto riti alternativi. Giuseppe e Raffaele Todaro hanno chiesto l’abbreviato condizionato all’esame dell’imputato e alla produzione di documenti. Lo stesso rito è stato scelto da Alfonso Durante di Castelnovo Sotto, Antonio Durante di Reggio, Enrico Ferretti di Guastalla (che ha chiesto l’esame) e Giuseppe Ruggiero di Suzzara.

La difesa di Giuseppe Todaro, affidata agli avvocati Giuseppe Migale Ranieri e Silvia Salvato, ha prodotto alcuni documenti relativi a due estorsioni contestate. Ha deciso di patteggiare Giuseppe Di Fraia, imprenditore edile 56enne di Poggio Rusco (Mn): ieri a Brescia, difeso dall’avvocato Matteo Binelli, ha concordato col pm 2 anni e 9 mesi. Lui era accusato di corruzione (senza 416 bis), in una vicenda in cui è chiamato in causa anche Giuseppe Todaro: dopo aver pattuito con l’architetto reggiolese la propria messa a disposizione per agevolare le pratiche sisma – come la trattazione in via prioritaria, dietro versamento del 3% del totale del contributo pubblico liquidato – avrebbe versato a Todaro 6mila euro per una casa a Poggio Rusco, altri 4mila per altro immobile nello stesso paese, poi 2mila per un terzo edificio e altri 2.300 per un’altra proprietà. Due cittadini si sono costituiti parte civile verso Giuseppe Todaro. Uno, assistito dall’avvocato Cristian Pasolini, per un’accusa di concussione: l’architetto lo avrebbe costretto a conferire l’appalto a imprese della propria famiglia. L’altro, tutelato dall’avvocato Claudio Terzi, ex sindaco di Gonzaga ai tempi del terremoto, è finito al centro di una presunta estorsione. Todaro avrebbe preteso soldi da lui minacciando la perdita del contributo pubblico: "Una vicenda che il mio assistito – ha spiegato il legale – ha vissuto con apprensione: all’inizio si rivolse a me pensando a una leggerezza dell’operato, ma ora sarebbero emersi scenari più pesanti. Ha subito un danno morale che va risarcito".