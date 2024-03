La pista ciclopedonale di Zurco è finalmente diventata realtà

Inaugurata ieri mattina la nuova pista ciclopedonale che costeggia l’ex Statale 63, fino al parco di Zurco. A Cadelbosco Sopra è stata una festa con molti cittadini, famiglie, autorità in rappresentanza di Regione, Provincia, con il sindaco Luigi Bellaria, forze dell’ordine e il parroco, don Gianni Repetti, per la benedizione. "Il parco attrezzato – spiega il sindaco – era tra i progetti avviati già a inizio mandato, in seguito alle richieste arrivate dai cittadini. Questa zona ora risulta essere molto più vivibile". E poi la pista ciclopedonale di Zurco, che consente di rendere più sicuro il percorso verso Cadelbosco Sopra o la frazione di Cadelbosco Sotto, per pedoni e ciclisti, ora protetti dall’intenso traffico veicolare della strada adiacente.