La pista ha chiuso con ’Frozen’

Uno spettacolo ispirato alla storia di Frozen, film d’animazione conosciuto a livello internazionale. E’ stata questa la degna conclusione dell’attività, durata oltre due mesi, della pista di pattinaggio su ghiaccio allestita già alla vigilia delle feste natalizie nell’area del Sottosopra Pub di viale Cappuccini a Guastalla, grazie all’impegno dell’associazione Love Generation guidata da Giulio Teveri.

Con un balletto in costume, con pattini da ghiaccio, si è chiuso il ricco programma della pista, che in queste settimane ha accolto laboratori creativi di Natale, una tappa del torneo di curling con le pentole a pressione, pattinaggio artistico, lezioni per gli studenti, una sfilata canina, l’arrivo della Befana, l’evento "Una zampa sul cuore" a favore del canile-gattile di Novellara.

E domenica lo spettacolo sul ghiaccio, in occasione della festa di carnevale, con i bimbi in costume, per concludere il programma della pista. Presenti gli stand dei giovani della Croce rossa con il truccabimbi e altre animazioni.