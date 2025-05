La plastica riciclata per creare animali fantastici

Durante una lezione di educazione civica noi ragazzi della I B con il professore di tecnologia abbiamo parlato dei problemi che la plastica causa a livello mondiale. È un materiale di uso quotidiano, ma viene smaltito malamente e in modo irrispettoso per l’ambiente. Per decomporsi impiega tanti anni, ecco perché è meglio riciclarla.

Con il nostro docente ci siamo anche divertiti perché oltre alla lezione teorica necessaria per comprendere cosa fare per non inquinare, abbiamo creato oggetti con questo materiale e li abbiamo chiamati animali fantastici. Un tappo di un fusto di detersivo è diventato un cappellino di un uccello, i fondi di bottiglia si sono trasformati in corpi di piccole tartarughe colorate, le bottiglie unite tra loro hanno formato bellissimi alberi di Natale. Ai bambini si regalano tanti giocattoli, ma si potrebbe provare con loro a costruirli, stimolando la creatività. Con un po’ di fantasia i tappi di plastica diventano pedine per giocare a dama, a tris o le bottiglie possono trasformarsi in piccoli vasetti per le piante. Potremmo creare noi gli addobbi di Natale riciclando lampadine, queste potrebbero decorare l’albero. Oppure creare una tenda per una veranda con tanti tappi colorati uniti fra loro. Dovremmo vedere la nostra Terra come la più bella forma d’arte non paragonabile a nient’altro e questo dovrebbe bastare per rispettarla e preservarla.

Alessandro Ferrari, Alice Casarini, Giorgia Zamboni I B