La Platform-Tmc Poviglio sale sul trono regionale

Platform-Tmc Poviglio sul trono regionale Under 18. Dopo aver sfiorato l’accesso alle semifinali scudetto di categoria, la formazione bianco-blu si è imposta nella Coppa Emilia Romagna, aggiudicandosi la finale a tre disputata sul diamante di via Gruara. Dopo aver vinto il proprio raggruppamento e il primo turno ad eliminazione diretta, i povigliesi si sono ritrovati di fronte New Rimini e Fortitudo Bologna: quest’ultima, che a metà settembre l’aveva estromessa dalla lotta per il titolo tricolore sommergendola con un pesante 18-0, si è dovuta arrendere 5-3 di fronte ai padroni di casa, rimontando dopo esser stata sotto 3-2. La Fortitudo si è poi imposta 7-2 su Rimini, prima della sfida decisiva tra la Platform-Tmc e i romagnoli: Poviglio è partita male, subendo 3 reti nel primo inning, prima della riscossa guidata da Alex Giovanardi sul monte di lancio, che dal momento del suo ingresso ha concesso un unico punto, tre basi su ball, zero valide e ben sette strike out. Dal 5-2 per gli ospiti il punteggio si è trasformato quindi in un 9-6, che ha permesso al team locale di alzare le braccia al cielo, aggiudicandosi per la prima volta il titolo ricevendo il premio dalla consigliere regionale Ofelia Parisi.

• Under 12. Anche la Palfinger Reggio Emilia può festeggiare il medesimo trofeo, stavolta nella categoria Under 12: per aggiudicarsi la Coppa il nove cittadino ha battuto 10-0 San Lazzaro in semifinale, per poi avere la meglio 4-3 in una finale equilibrata coi Falcons Torre Pedrera.