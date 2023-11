La plenaria dei Consigli di frazione: "Vere sentinelle sul territorio"

La sala del consiglio comunale ‘Umberto Farri’ di Casalgrande nella serata di martedì 28 novembre, alle 21, ospiterà la seduta plenaria ufficiale pubblica dei consigli di frazione.

I consigli sono stati varati dal Comune di Casalgrande nel novembre 2019 per incentivare la partecipazione dei cittadini e la loro interazione con le istituzioni locali.

Le istanze del territorio saranno dunque al centro della seduta plenaria dei consigli di frazione del comune di Casalgrande.

Attualmente i consigli sono operativi a BoglioniCasalgrande, Casalgrande Alto, Dinazzano, Salvaterra, Sant’Antonino, San Donnino, Veggia e Villalunga.

"I consigli di frazione – spiegano dal Comune – stanno diventando delle vere e proprie ‘sentinelle’ sul proprio territorio e sempre più un soggetto in grado di catalizzare, gestire e mettere a sistema contributi di natura diversa, in un’ottica di co-progettazione e co-costruzione".

Il presidente del consiglio comunale Marco Cassinadri ha ricordato che già al momento "della stesura del programma elettorale, che ha visto la lista ‘Noi per Casalgrande’ vincere le elezioni del 2019, avevamo evidenziato di come occorresse coinvolgere le persone, farle lavorare assieme, farle dialogare, affrontare i conflitti, ricreare un senso di comunità".

"Con i consigli di frazione – ha aggiunto Cassinadri – abbiamo inteso realizzare il contenitore in cui potersi esprimere liberamente e arricchire i propri punti di vista e quelli degli altri con confronto di opinioni e scambi di idee".

Il Comune ha intanto ringraziato tutti i consiglieri che in questi quattro anni di attività, è stato rimarcato, "hanno messo in campo il loro impegno per far funzionare i consigli, contribuendo in vario modo alla crescita della nostra comunità".

Durante l’incontro di martedì, oltre alle comunicazioni del sindaco, è prevista anche la relazione dei consigli di frazione dell’attività svolta sul territorio nel corso di quest’anno.

m. b.