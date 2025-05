La poesia della danza nello spettacolo ‘Cartanza’ a teatro

Un viaggio coreografico poetico e suggestivo, in cui la carta – materiale antico, leggero, colorato e trasformabile – incontra la danza in una fusione inedita. Simbolo di semplicità e mutevolezza, la carta si fa oggetto scenico, compagna di movimento, elemento scenografico, costume e accessorio. AltrArte Danza porta in scena ‘Cartanza’, spettacolo ideato da Rita Croce con la partecipazione dei danzatori di AltrArtedanza, con un doppio appuntamento: domani alle 20,45 e domenica alle 17 al teatro di Novellara. Con questo lavoro, Rita Croce esplora le infinite possibilità espressive che scaturiscono dall’incontro tra il corpo e questo materiale fragile e potente, dando vita a un racconto visivo di grande impatto emotivo e sensoriale.

Fondata a Correggio nel 2007, l’associazione AltrArte promuove l’inclusione attraverso l’arte, offrendo laboratori permanenti di danza e teatro aperti a persone con abilità differenti, senza limiti di età o di caratteristiche psicofisiche. I percorsi sono guidati da insegnanti, educatori e volontari altamente qualificati, e permettono a ciascun partecipante di esprimersi come protagonista di un linguaggio artistico autentico e coinvolgente. ‘Cartanza’ è il frutto di questo approccio inclusivo, un progetto che unisce creatività, espressività e integrazione. E invita il pubblico a riscoprire la bellezza nei gesti, nei materiali e nelle differenze.

a. le.