La poesia della terra e dell’acqua. Il "mondo piccolo" va in Olanda

"Quella fettaccia di terra tra il Po e l’Appennino", come la chiamava Guareschi con riferimento alle sue storie e ai suoi inossidabili personaggi, da ieri è in mostra in Olanda grazie a una serie di fotografie a firma di Paolo Simonazzi (foto). L’iniziativa è "Modo Piccolo", con allestimento all’Istituto culturale italiano di Amsterdam; a cura di Andrea Tinterri, proseguirà fino al 14 giugno. Paolo Simonazzi, medico, da tempo indaga la Bassa con il linguaggio fotografico alla ricerca dell’essenza dei luoghi, dei personaggi, di situazioni che diventano iconiche di un territorio, con i suoi paesaggi fatti di silenzi e di musica durante le sagre paesane, di ombrosi pioppeti e di terre inaridite dal sole abbacinante, di un orizzonte terrigno che si fonde con la sottile, imprevedibile linea d’acqua del Grande fiume. Uno scenario che pensavamo di conoscere, ma che foto dopo foto svela angoli ancora sconosciuti e situazioni che a tratti strizzano l’occhio ai battibecchi di Peppone e don Camillo, oppure all’esperienza di Cesare Zavattini, fatta di molteplici soluzioni espressive, dalla poesia alla pittura. "Mondo Piccolo" guarda alla poetica delle piccole cose, all’intimo, piuttosto che allo stupore o al sensazionalismo. E che sa portare sempre nuove storie con la semplice affabulazione di un "clic", quasi queste vicende raccolte sulle sponde del Po fossero proprio portate dall’umorale corrente del Grande fiume, che ora sussurra, ora ruggisce. La mostra è riassunta con un catalogo edito da Allemandi, quasi a disegnare un nuovo sbocco per il Po: nei canali di Amsterdam, dove Peppone e don Camillo s’inseguono in barca, anziché in bici.

m.t.