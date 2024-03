La poesia di Zavattini al Rosebud fa rivivere ’Il Paese’ di Strand

Proiezione in anteprima, stasera alle 21 e domani alle 18,30 al cinema Rosebud, in via Medaglie d’Oro della Resistenza a Reggio, di "Un paese ci vuole: Zavattini, Luzzara e il Po", coi registi Francesco Conversano e Nene Grignaffini ospiti con Valentina Galloni e Alberto Ferraboschi. Il film è un reading di poesie dello scrittore, sceneggiatore e regista Cesare Zavattini, dedicate a Luzzara, suo paese natale, e al fiume Po. Con le voci dei luzzaresi, le parole e il mondo di Zavattini rivivono con la "mitologia" nata intorno a Luzzara, divenuto "Il Paese", dopo che nel 1953 Paul Strand lo fotografò con i suoi scorci, con la sua comunità e con la golena del Grande Fiume.

• Stasera alle 20,30 al teatro Valli, in città, il Rotary Club di Reggio festeggia i 75 anni di vita con il concerto della banda musicale della polizia di Stato, diretta dal maestro Maurizio Billi. In programma brani di Puccini, Morricone, Stravinsky, Piazzolla con la partecipazione del giovane violinista Giuseppe Gibboni, del soprano Federica Caseti Balucani e del tenore Cataldo Caputo. Biglietti disponibili gratuitamente alla biglietteria dei Teatri o su Vivaticket (1 euro di commissione).

• Alle 17,30 alla sede dell’Università, in viale Allegri a Reggio, proseguono gli incontri della Luc dedicati a donne, storie e amori, con Cecilia Nobili che parla di "Le donne e l’amore". Nei poemi epici l’amore si manifesta come una forza d’attrazione che condiziona le gesta degli eroi.

• Alle 21 alla sede dell’Associazione Archeosofica di via Campo Marzio incontro sulla medicina antica sul tema "Donne che hanno reso grande la medicina", con ingresso libero (informazioni: tel. 339-4360071).

• Al Novecento di Cavriago la rassegna "Sogni ed emozioni": stasera alle 20,30 il film "One life" di James Hawes.

a.le.