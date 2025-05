La poesia è donna: sono quattro autrici ad aggiudicarsi il concorso Bonacini

Si sono svolte sabato le premiazioni delle quattro categorie di cui è composto il nono concorso di poesia del circolo albinetano dedicato ad Amos Bonacini. La sezione italiano per poesie inedite scritte da poeti oltre i 18 anni è stata vinta da Angela Gombia con l’opera ‘Come una gazza ladra’. La sezione dialetto per poesie inedite scritte in dialetto è stata vinta da Annalisa Bertolotti con ‘La Macia’. La sezione giovani con testi scritti in italiano da studenti e non entro i 18 anni è stata vinta da Agata Reverberi con ‘Foglie’ e premiata dal dirigente dell’istituto comprensivo di Albinea Fausto Fiorani. La sezione traduzioni in dialetto di poesie memorabili è stata vinta da Maria Teresa Pantani che ha tradotto in dialetto l’opera ‘A livella’ di Antonio De Curtis, premiata da Andrea Gibertini, figlio di Paolo, cui era intitolato il premio di questa sezione.

La giuria del concorso era formata da Maria Giuseppina Bo, Francesca Manini, Maria Cristina Bulgarelli, Franco Alfredo Ferrari, Giuseppe Adriano Rossi, Federica Franceschini, Andrea Incerti e Denis Ferretti e Luciano Cucchi. Sono intervenuti Giuliano Barozzi (presidente del centro sociale circolo Albinetano Aps organizzatore del concorso), la sindaca di Albinea Roberta Ibattici, Francesca Manini a nome della giuria, Fausto Fiorani, la giornalista Lisa Bellocchi.

m. b.

Nella foto: la platea che ha partecipato all’atto finale