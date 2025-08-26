La polemica dei contatori d’acqua: "Produttore lavora con Israele"

I rapporti tra Iren e le aziende idriche di Israele tornano nel mirino di Cosimo Pederzoli, ex segretario di Sinistra italiana a Reggio Emilia e attivista da sempre vicino alla causa palestinese. Dopo l’attacco all’accordo di collaborazione tra la multiutility e l’israeliana Mekorot (poi ritirato in seguito alle polemiche), Pederzoli punta il dito contro i contatori dell’acqua ultrasonici di ultima generazione che Ireti (società del Gruppo Iren) sta installando nell’ambito del piano per la digitalizzazione delle reti idriche. I dispositivi sono infatti forniti dall’azienda WaterTech di Asti, ma che fa parte dal 2018 della multinazionale israeliana Arad Group.

"Il gruppo israeliano, di cui la WaterTech fa parte, è noto per offrire servizi e materiali alle colonie illegali israeliane nella Cisgiordania occupata", spiega Pederzoli. Inoltre gli stessi modelli di contatori "vengono prodotti per la compagnia Mekorot, l’aziende idrica israeliana che ha tagliato l’acqua a Gaza e da decenni ruba risorse idriche ai palestinesi". Secondo fonti della stampa specializzata –la rivista ‘Servizi a rete’, come riporta l’agenzia Dire – i contatori sviluppati in Israele sarebbero già in fase di installazione nelle province di Parma, La Spezia, Vercelli, Reggio Emilia, Piacenza e Genova. Inoltre "sul sito di Iren compare un recente avviso di sostituzione dei contatori nel comune di Castelnovo di Sotto", nel reggiano. Pertanto "dobbiamo prepararci a bloccare le installazioni dei prodotti Arad Group nelle nostre case, nelle aziende e nelle fabbriche: basta complicità con il sistema sionista israeliano", conclude Pederzoli.