La polemica politica: "L’auto della polizia locale per portare Massari al lavoro e poi a casa"

"Il sindaco Marco Massari utilizza una pattuglia della polizia locale per farsi portare al lavoro in Comune al mattino e al ritorno a casa alla sera". A denunciarlo è il segretario provinciale della Lega, Roberto Salati. Parole confermate anche dalle fotografie che ritraggono il primo cittadino – operato di recente – salire nell’auto di servizio davanti a casa sua e poi di nuovo in piazza Casotti dietro al municipio. ‘Passaggi’ dei quali starebbe usufruendo da poco meno di due settimane.

"Siamo tutti dispiaciuti per la sfortuna che incombe sul sindaco – chiosa il leader del Carroccio reggiano – colpito al tendine d’Achille, e temporaneamente costretto all’utilizzo di stampelle e sedia a rotelle. Però mi lascia estremamente perplesso la sua scelta di utilizzare una pattuglia della polizia municipale per i suoi trasferimenti casa-lavoro". Salati premette: "Non metto in dubbio che l’utilizzo di un veicolo ufficiale da parte del sindaco rientri nelle sue facoltà e comprendo le necessità legate alla sua salute e sicurezza", ma – continua – "sicuramente questa situazione solleva forti interrogativi sull’opportunità politica, sul rispetto e l’equità nei confronti dei cittadini in un momento in cui affrontano grosse difficoltà quotidiane, tra traffico insostenibile, carenza di parcheggi e inaccessibilità al centro storico, può apparire come un privilegio inaccettabile che il sindaco benefici di un trasporto agevolato a carico della comunità. Considerando che con uno stipendio di 11mila euro al mese potrebbe tranquillamente permettersi di utilizzare un taxi. E ancora più grave, trovo estremamente inopportuna la decisione di impegnare addirittura una pattuglia della polizia locale, durante il turno di servizio, composta da ben due agenti, sottraendola alla disponibilità dei cittadini e del territorio, soprattutto in considerazione all’attuale carenza di organico e all’aumento degli episodi di criminalità in città". Infine, conclude il leghista, "questa decisione sottrae risorse preziose dal servizio di vigilanza e controllo e solleva interrogativi significativi sull’amministrazione riguardo al rispetto delle priorità della nostra città".

Massari, interpellato dal Carlino, non commenta direttamente. Ma – fanno sapere dall’Amministrazione – "non riteniamo di doverci difendere o giustificare. Ne usufruisce per pochi minuti alla mattina e alla sera, neanche tutti i giorni. L’alternativa del noleggio col conducente aveva costi eccessivi. D’altra parte un sindaco che non fa neppure una settimana a casa dopo l’operazione, significa anche attaccamento al suo ruolo e al lavoro che è chiamato a fare".