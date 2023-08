La polemica sul Magati Rossi: "Destra incoerente"

Nei giorni scorsi il gruppo di maggioranza Noi per Casalgrande e i consiglieri regionali della Lega, Gabriele Delmonte e Maura Catellani, avevano fortemente contestato la Regione per la sua decisione di archiviare la raccolta firme depositata a maggio dal sindaco di Casalgrande. L’iniziativa di Giuseppe Daviddi era volta a favorire l’apertura h24 del pronto soccorso e dell’automedica dell’ospedale Magati di Scandiano.

Il deputato Andrea Rossi (ex sindaco di Casalgrande) ieri ha risposto alle critiche della Lega e del gruppo civico: "Ho letto con attenzione le prese di posizione dei partiti di centrodestra e del sindaco Daviddi con la lista Noi per Casalgrande sull’archiviazione da parte della presidenza dell’assemblea legislativa regionale della raccolta firme presentata dal primo cittadino, in rappresentanza di alcune migliaia di firmatari – ha detto –. Per capirne le ragioni basterebbe una lettura della delibera in cui si evidenzia che le istanze sono state risolte, poiché il pronto soccorso è stato riaperto e l’automedica per il distretto di Scandiano è attiva h24: decadono le ragioni stesse della petizione".

Per l’onorevole reggiano si tratta di una polemica "politica, proprio perché la sanità rappresenta un bene pubblico da difendere, ma è altrettanto vero che su questa tematica i cittadini, a pochi mesi dalle elezioni, sono estremamente sensibili. Eppure dove sta la coerenza della destra che proprio in questi giorni sta riducendo i fondi del Pnrr sulla spesa sanitaria? Sul Pnrr vengono apportati tagli per 800 milioni sui servizi di base, i piccoli ospedali, il sostegno alle fragilità; proprio i comparti che impattano sulla vita delle persone che non possono ricorrere alla sanità privata".

"Questo governo – incalza Rossi – non è in grado di rispondere alla comunità dei servizi ospedalieri e allo stesso ministro Schillaci, che evidenzia che la sanità è sotto finanziata per 4 miliardi di euro. Molte regioni rischiano il dissesto per la mancata copertura delle spese straordinarie in epoca Covid e per l’aumento delle spese energetiche".

Rossi critica anche Daviddi: "Nel contesto locale dove sta la coerenza del sindaco Daviddi il quale lamenta il non ascolto verso i firmatari della petizione, quando egli si rifiuta di rappresentarli nelle riunioni istituzionali come il Ctss del 18 aprile con l’assessore Donini, dove si discuteva della riforma dell’emergenza urgenza? Dov’è la coerenza di quando, all’annuncio di mantenere l’automedica a Scandiano, esprimeva soddisfazione non riconoscendo il lavoro politico, non suo, che c’è stato dietro a tale scelta?".

Rossi chiede soluzioni per le difficoltà del servizio sanitario nazionale, un sistema che ha bisogno di "essere riformato e sostenuto. Occorre confrontarsi con chi lavora negli ospedali. Occorrerà, anche alla luce delle nuove tecnologie, offrire risposte in merito alle diagnosi rapide e all’appropriatezza della cura".

Matteo Barca