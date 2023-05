La poliedrica arte di Loschi riempie d’infinito l’Ottagono

di Lara Maria Ferrari

"Mi ha sempre incuriosito la similitudine tra il numero 8 e il simbolo dell’infinito, ‘8Infinitoverticale’ è un mio modo dire, sedimentato sino a diventare un simbolo, uno dei tanti che utilizzo nella mia ricerca artistica e spirituale; l’ospitalità della galleria L’Ottagono mi è sembrata un’ottima occasione per rendere manifesta un’idea che mi abita da tempo". Così Fabrizio Loschi (foto) ci introduce alla mostra personale che aprirà domani, con inaugurazione alle 17.30, a Bibbiano, visitabile fino al 28 maggio.

Come si articola il progetto espositivo ?

"Esporrò i miei nuovi lavori, fusioni in alluminio realizzate con la tecnica della cera persa, ma saranno presenti anche disegni su carta realizzati con le mie penne bic, utilizzando carte di recupero. Questa mostra è una sintetica selezione delle opere realizzate negli ultimi tre anni".

Quali le tappe più significative del suo percorso artistico?

"Sicuramente la prima esperienza internazionale, quella che porto nel cuore: 1987, Barcelona Biennale dei giovani artisti dell’area Mediterranea (erano con noi anche la danzatrici del gruppo Elleboro di Reggio Emilia); poi le Biennali di Namour in Belgio nel 1988 e di Bologna. Gli anni ‘90 li ho dedicati alla messa a punto della mia tecnica di scultore e al rapporto con la critica d’arte; mi piace ricordare l’amicizia, tutta made in RE, con Alberto Agazzani che mi curò alcune esposizioni. Tutti i miei anni ‘90 sono vissuti nella provincia reggiana: Reggio Emilia, Correggio, Fabbrico, senza dimenticare le prime fusioni in acciaio inox realizzate dalla Microfound di Barco di Bibbiano. Poi l’incontro con un grande gallerista, l’esperienza internazionale, il successo che diventa un fallimento, rinascite e dolori immensi, ma sempre il mio amore per l’arte a riportarmi sulla strada maestra del mio destino".

Lei adopera vari materiali e mezzi espressivi, pittura, scultura, disegno, ceramica, lettere, collage, che interpreta in opere dal carattere fortemente simbolico e che richiamano varie correnti artistiche. Da dove le viene questa Babele di influenze culturali e ispirazioni ?

"Giustamente definisce Babele l’eterogeneo contenitore delle mie influenze, ma il ‘900 in fondo è stato questo. Nel mio caso definisco la mia ‘palestra visiva’ le arti dei primi quarant’anni del ‘900 italiano, Futurismo, Metafisica, Secondo Futurismo, Valori Plastici e Realismo Magico. In concreto, però, queste influenze si sono raccolte, e pacificate, nella grammatica che ho messo a punto negli ultimi trent’anni; per capire il mio simbolismo è utile pensare a una cassa tipografica dalla quale estraggo i caratteri che mi sono necessari per dare forma al mio mondo interiore. Io non racconto mai nulla perché, amando la poesia, prediligo evocare. Cerco di ricreare, attraverso l’unione di etica ed estetica, quel ponte tra l’accadente e l’eterno".