La Polisportiva: "Grazie alla Croce Verde di Reggio"

Un aiuto della ‘Croce Verde onoranze funebri’ di Reggio a favore della Polisportiva dilettantistica di La Vecchia per sostenere le attività dei giovani del gruppo sportivo.

"Ringraziamo – dicono dalla squadra amatori della Polisportiva (foto) – la Croce Verde onoranze funebri per il suo prezioso contribuito, per due anni consecutivi, per la sponsorizzazione del nostro torneo di calcio terminato venerdì a La Vecchia. Il contribuito prevede anche la fornitura di palloni da calcio per i ragazzi della Polisportiva nonché Croce Verde ha incentivato i giovani a frequentare il nostro territorio tanto da coinvolgere alcuni ragazzi di Reggio (dipendenti anche della stessa azienda) a venire a giocare da noi, portandoli a partecipare attivamente a tutte le attività promosse durante l’anno".

Gli sportivi continueranno a mantenere, anche nei prossimi anni, questo forte dialogo con Croce Verde cercando di aumentare sempre di più la vicinanza dei giovani al volontariato attraverso pure nuove forniture di materiali utilizzati anche dai più piccoli.

m. b.