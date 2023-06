La politica diventa tecnologica La prima mozione in Consiglio scritta da intelligenza artificiale

di Daniele Petrone

La tecnologia di ultima generazione protagonista della politica e della pubblica amministrazione. A Reggio arriva la prima mozione in Consiglio Comunale interamente generata dall’intelligenza artificiale. A presentarla lunedì in Sala del Tricolore il capogruppo di +Europa, Giacomo Benassi.

Consigliere, ci spieghi di cosa si tratta.

"Ho redatto un documento, in particolare una mozione presentata in Consiglio Comunale, utilizzando la nuova tecnologia di intelligenza artificiale della quale si sente tanto parlare di questi tempi come le cosiddette ‘chat gpt’ o ‘chatbot’".

Lo possiamo definire un ‘assistente virtuale’ o un ’robot’?

"Mi piace definirlo un ‘copia e incolla intelligente’. Questa tecnologia si basta su un algoritmo che è allenato con tutte le informazioni contenute su internet, libri e film. Si può chiedere qualsiasi cosa e si ottiene una risposta quanto più simile a quella di un essere umano".

Un esempio?

"Ce ne sono migliaia. Potrei chiedere di scrivere un testo su un argomento con lo stile di un determinato scrittore... et voilà! Oppure, come mostro sul mio Instagram con qualche video divertente, ho chiesto all’intelligenza artificiale di trasformare il presidente del Consiglio Comunale Matteo Iori nel corrispettivo ruolo come se fosse nel 1800...".

E poi, come ha fatto, si può scrivere una mozione. Che cosa riguardava nello specifico il documento?

"La stessa intelligenza artificiale. Proprio per sensibilizzare la politica e l’amministrazione sulle potenzialità di questi strumenti nel settore pubblico, per migliorare l’efficienza dei servizi".

È la prima mozione in Italia redatta dall’intelligenza artificiale?

"Da quello che mi risulta sì. Però non posso chiederlo all’intelligenza artificiale perché è aggiornato fino al 2021...".

È stato approvato dalla maggioranza con 15 voti, anche se ha diviso i membri all’interno degli stessi partiti. Ma è stata compresa?

"Il mio era una sorta di esperimento, ma volevo anche portare all’attenzione seriamente una rivoluzione tecnologica che presto avrà un impatto significativo sulla nostra vita, sul mondo del lavoro e perché no, anche sulla politica. Credo non abbia senso opporsi a un cambiamento così radicale. Un po’ come quando venne inventato il pc: tutti dicevano che scrivere a mano era più bello. Ma oggi nessuno ne fa a meno".

Qualcuno però ha sollevato delle perplessità e non è neppure una questione di generazioni perché il consigliere Dario De Lucia, giovane digital e smart, ha votato contro...

"C’è una discussione a livello mondiale. In effetti, i personaggi pubblici sono molto esposti. Con questi strumenti si potrebbero clonare le voci dei politici e diffondere dei messaggi audio. Come in tutte le tipologie di tecnologia, ci sono dei rischi che possono spaventare. E lo capisco. Ma proprio per questo nella mozione chiedo che, oltre all’adozione di questi strumenti, vengano implementati i corsi di formazione per i dipendenti e istituito un sistema di vigilanza e tutela della privacy per promuovere un utilizzo consapevole".

Matteo Melato della Lega ha posto un altro problema, quello della ‘sostituzione umana con i robot’...

"Non credo avverrà mai. Ma non è neppure lo scopo. Sono strumenti che possono supportarci nei lavori di routine, come può essere uno schematico comunicato stampa o una mozione stessa. Sa quanto ci ho messo? Dieci minuti. Se l’avessi fatta da solo, avrei impiegato un’ora. Capite il risparmio di tempo? E poi alla fine è sempre l’occhio umano che revisiona tutto e che ha l’ultima parola".

Reggio può essere un progetto pilota?

"Vorrei diventassimo un modello. La politica resta sempre indietro ed è molto lenta. Io penso che questi strumenti non debbano essere tabu e nemmeno essere ridotti al pensiero che possano essere solo utilizzati dagli studenti ‘furbetti’ per copiare i temi. Deve essere vista come un’opportunità anche per snellire la burocrazia".