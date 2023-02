Continua il dibattito politico dopo l’annuncio della riapertura, dal 20 marzo e in orario diurno, del pronto soccorso di Scandiano. Il consigliere scandianese di minoranza Angelo Santoro è intervenuto con una lettera aperta al sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi che aveva ribadito la necessità dell’apertura h24 del pronto soccorso e dell’automedica in partenza dal Magati h24. Daviddi non aveva nemmeno condiviso il ricorso ad un affidamento esterno temporaneo ad una cooperativa per sei mesi. Santoro, rivolgendosi a Daviddi, precisa d’avere "difficoltà a comprendere la tua ostinazione nel chiedere la riapertura del reparto di emergenza scandianese h24 in quanto assolutamente impossibile da realizzare". Immediata la replica di Daviddi a Santoro: "Come può funzionare un pronto soccorso in orario diurno e poi all’improvviso alle 20,01 non avere più le condizioni per operare correttamente?".

La lista civica di maggioranza ‘Noi per Casalgrande’ ha invece osservato che "viviamo in un distretto operoso, altamente industrializzato e altrettanto altamente contribuente che merita un ritorno adeguato in termini di servizi".

m. b.