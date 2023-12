La polizia ancora a caccia del responsabile. Fd’I: "Si ripristino le forze dell’ordine a bordo"

Continua la caccia al giovane, ancora in fuga, che sabato mattina scorso ha accoltellato un 50enne su un autobus che lo aveva redarguito per essere salito con la bicicletta (non ammessa sui mezzi pubblici). Intanto, il circolo territoriale “Marzio Tremaglia” di Fratelli d’Italia ci tiene a "ringraziare pubblicamente il cittadino che nei giorni scorsi ha rischiato la vita, per il suo alto senso civico. Ci chiediamo però, come mai, è stato soppresso il servizio delle forze dell’ordine sugli autobus, che sino a qualche anno fa esisteva, a tutela degli autisti, fatti oggetto di minacce e aggresioni e degli stessi viaggiatori.

Chiediamo maggiore sicurezza in ogni luogo della città, ed un impegno corale di Comune, Azienda Seta, Prefetto e Questore".