La polizia commemora Palatucci. L’ex questore che salvò gli ebrei

Ricordata, nell’80° anniversario dalla sua scomparsa, la figura dell’ex questore di Fiume Giovanni Palatucci, proclamato “Giusto fra le nazioni” per aver salvato tante vite ebraiche durante la seconda guerra mondiale, prima di morire in un campo di concentramento nazista. A Palatucci è anche intitolata la più rappresentativa delle sale della questura di Reggio in via Dante.

Oltre al questore Giuseppe Maggese, hanno preso parte le maggiori autorità cittadine, i rappresentanti dell’associazione nazionale Polizia di Stato e alcuni studenti della scuola media “Manzoni”. La cerimonia è stata scandita da tre momenti: prima è stata posata una corona commemorativa all’interno del Parco Santa Maria alla stele in pietra collocata ai piedi dell’albero piantumato in ricordo di Palatucci, seguita da un momento di preghiera col Cappellano della Polizia di Stato e del rabbino della comunità ebraica di Modena e Reggio, Beniamino Goldstein.

A seguire lo storico Massimo Storchi ha delineato la figura di Palatucci e infine, con la collaborazione del conservatorio Peri-Merulo, sono stati eseguiti brani musicali tratti dalla colonna sonora Schindler’s list e, dalla tradizione Klezmer, un brano iconico della cultura ebraica.