"La polizia fa il massimo ma i problemi restano"

Una precisazione, ma anche una sentita richiesta di continuare a vigilare perché nell’area della stazione la situazione resta invivibile e ingestibile, per chi ci vive o lavora. Arrivano entrambe da Lorenza Savarese, presidente del Ctr, Consorzio Taxisti Reggiani. "Come consorzio – afferma – non siamo sul piede di guerra contro alcuno, in particolare verso le forze dell’ordine. Quello che ci è stato promesso in un incontro in prefettura a gennaio, è stato mantenuto. Fanno costanti passaggi e se chiamiamo arrivano. Ovvio – aggiunge la Savarese – che sarebbe fondamentale un presidio fisso, ma purtroppo non sembra possibile allestirlo. Detto questo, i problemi segnalati dai colleghi sono reali e quotidiani". In quest’ottica l’analisi della leader dei taxisti reggiani è precisa: "Le cerchie dei malintenzionati, quando le pattuglie arrivano, si sciolgono, le risse si placano; ma quando gli agenti se ne vanno, spesso tutto ricomincia. Gli scontri sovente avvengono tra di loro ma personalmente e come categoria abbiamo paura anche se non colpiscono noi. Non è piacevole ritrovarsi spaccato uno specchietto mentre si picchiano o vedere gente che, a quaranta metri da te, sguaina coltelli. Giustamente sono intimoriti anche i passeggeri dei treni che vengono a prendere il taxi. Sfortunatamente – conclude Savarese – nonostante l’impegno delle forze dell’ordine la brutta gente resta lì, questo è un dato di fatto".

g. g.