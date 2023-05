La polizia ferma tre persone con hashish e marijuana

Sequestri di droga piccoli, ma che interrompono la filiera dello spaccio. Continua l’impengo della polizia in zona stazione e non solo; in via Turri è stato fermato un 32enne clandestino senza fissa dimora, in possesso di 1,1 grammi di marijuana: deferito, potrebbe scattare l’espulsione.

In piazzale Marconi invece, il personale del reparto prevenzione crimine assieme all’unità cinofila della polizia provinciale ha identificato e sanzionato un 29enne, trovato con 4,11 grammi di hashish.

Complessivamente, in zona stazione sono state controllate 117 persone, alcune delle quali con precedenti di polizia, 22 veicoli ed effettuati 4 posti di controllo. Inoltre, sono stati controllati 4 esercizi commerciali.

Non si ferma l’attività della Squadra Volanti della Questura impegnata nella costante attività di controllo del territorio. In via Massenet, all’Orologio, una pattuglia ha fermato un 18enne reggiano trovato in possesso di due bustine di plastica trasparente. Esaminate le sostanze, sono stati riscontrati 14,40 gramii di hashish e 4,6 grammi di marijuana. Il ragazzo è stato segnalato come assuntore alla prefettura reggiana.