La Polizia locale all’ex guardia medica

Una nuova sede per la polizia locale e l’Auser a Viano è stata realizzata nell’ex guardia medica in via Roma 4/1.

L’inaugurazione è prevista per la mattinata di sabato, alle 10.30, alla presenza del sindaco vianese e presidente dell’Unione Tresinaro Secchia Fabrizio Corti, della presidente provinciale Auser Reggio Vera Romiti e di quelli di Viano e Scandiano Umberto Galassini e Silvana Iaccheri.

L’ufficio, messo a disposizione per Auser dal Comune di Viano e dislocato a fianco della sede della polizia locale, servirà ad Auser per essere più visibile e presente sul territorio, al servizio delle persone e ovviamente delle loro esigenze.

A Viano Auser è presente dal 1996 e oggi, grazie ai suoi 29 volontari, si occupa principalmente di accompagnamenti socio-sanitari, di supporto agli attraversamenti stradali davanti alle scuole, di accompagnamento su scuolabus, di supporto alla biblioteca e collabora con le istituzioni e con le altre associazioni del territorio.

"Esprimo soddisfazione – evidenzia Simone Felici, comandante della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia – per la nostra nuova sede a Viano. Sarà operativo il nostro presidio di Viano-Baiso. A Viano precedentemente mancava il nostro presidio che ora sarà nella sede pure con l’Auser". L’apertura al pubblico della polizia locale vianese è in programma due giorni alla settimana. "Gli agenti – rimarca ancora il comandante Simone Felici – saranno a disposizione, oltre alle due giornate, per i servizi anche in altre occasioni. Prima la nostra partenza avveniva da Scandiano. E’ stato così creato un presidio per aumentare pure la nostra presenza sul territorio di Viano-Baiso, dimostrando la nostra vicinanza alla cittadinanza".

Matteo Barca