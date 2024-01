La polizia locale festeggia il patrono

Per la Bassa Reggiana è fissata per il 18 gennaio la celebrazione di San Sebastiano, patrono delle polizia locali, con una messa alle 17 nel duomo di Guastalla, seguita da consegna di riconoscimenti alla sede del comando, in via Castagnoli. Una celebrazione che coinvolge gli agenti del comandante Francesco Crudo per il territorio degli otto comuni del distretto (Guastalla. Gualtieri, Boretto, Brescello, Poviglio, Reggiolo, Luzzara, Novellara) e tutti i cittadini che voglio partecipare.