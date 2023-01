La Polizia locale in piazza festeggia il patrono

La polizia locale festeggia il suo patrono, San Sebastiano. E nella Bassa la cerimonia si è svolta a Guastalla, l’altra sera in piazza Mazzini con il ritrovo di agenti e autorità prima della messa in duomo. Al termine del rito religioso c’è stato un momento di saluto con benedizione degli agenti e dei mezzi di servizio ad opera di monsignor Francesco Marmiroli. Presenti in chiesa anche i rappresentanti delle altre forze dell’ordine e delle associazioni locali, oltre a sindaci e assessori degli otto Comuni della Bassa Reggiana.

"Abbiamo ritenuto necessario celebrare questo momento con la cittadinanza, i soggetti attivi del territorio e le istituzioni, per continuare a costruire insieme la sicurezza delle nostre comunità", ha ribadito il comandante del corpo di polizia locale della Bassa, Alberto Sola. Lo stesso comandante, in carica dalla scorsa estate, è inoltre in procinto di lasciare l’incarico, dal prossimo aprile, dopo aver ricevuto di recente una importante proposta per un ruolo dirigenziale a livello regionale. Sarà dunque necessario attivare un bando per nominare un suo sostituto.