La polizia sciopera a carnevale

Sembra ancora distante l’accordo tra le amministrazioni comunali dell’Unione Terra di Mezzo – Castelnovo Sotto, Cadelbosco Sopra e Bagnolo – e il corpo di polizia locale. Da mesi, ormai, è braccio di ferro su questioni come il potenziamento dell’organico, il tipo di mansioni amministrative assegnate agli agenti e la situazione delle sedi, in particolare a Castelnovo Sotto e Cadelbosco. E così, dopo un primo sciopero attuato nei giorni scorsi (con la sospensione dell’attività le prime due ore di ogni turno), i sindacati di categoria hanno proclamato una nuova astensione dal lavoro, fissata per il 12 febbraio, la domenica della seconda sfilata del carnevale a Castelnovo.

I confronti avuti finora tra le parti non sembrano avere portato un riavvicinamento delle posizioni, facendo proseguire lo stato di agitazione sindacale.