"La polizia sciopera? Per loro tanto impegno"

La polizia locale della Terra di Mezzo proclama lo sciopero per il 13 gennaio, con astensione dal lavoro degli agenti per le prime due ore di ogni turno. Ma i sindaci dei Comuni dell’Unione, che comprende Bagnolo, Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto, non ci stanno a passare come "amministratori sordi alle soluzioni proposte sulle problematiche del corpo di polizia locale".

Il presidente dell’Unione, il sindaco bagnolese Gianluca Paoli (nella foto), anche a nome dei colleghi Luigi Bellaria e Francesco Monica, segnala come "le dimissioni inattese di due agenti nel 2022 hanno vanificato le procedure messe in atto per ristabilire la dotazione organica". E aggiunge: "Ma quello che non è stato riconosciuto dalle parti sindacali è che negli ultimi anni è stata costantemente data la priorità alla sostituzione del personale vacante nella polizia locale rispetto ad altri settori, prevedendo pure la cessione di capacità assunzionale dei Comuni per ovviare ai limiti imposti dalla normativa vigente".

Sui problemi lamentati per locali di ricevimento utenza e spogliatoi, i sindaci confermano come si attende l’arrivo di fondi regionali, previsti per quest’anno, per realizzare gli interventi richiesti. E sulla attribuzione di mansioni ritenute non di competenza degli agenti, i sindaci dicono di non ravvisare problematiche di tipo giuridico.

"Ma è in corso la valutazione per riorganizzare il personale interno per la gestione delle pratiche oggetto di controversia", aggiungono i sindaci. Concludendo con una critica alle forze sindacali: "Riteniamo – dicono i primi cittadini dell’Unione – di aver dato risposta a molte delle criticità alla base delle rivendicazioni che hanno portato allo stato di agitazione, dimostrando ascolto e volontà di ricomposizione.

La stessa che, invece, non è stata riscontrata nei rappresentanti delle organizzazioni sindacali che, invece, continuano ingenerosamente a non riconoscere l’importante lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi mesi, in un contesto di generale sofferenza che coinvolge tutto il settore pubblico. E non solo il corpo di polizia locale…".

La vertenza della polizia locale dei Unione Terra di Mezzo è avviata ormai da alcuni mesi, con lo stato di agitazione proclamato a inizio autunno dai rappresentanti sindacali degli agenti, con tanto di incontro in prefettura a Reggio per cercare di trovare rapide soluzioni. Ma le parti non erano riuscite a ricomporre le distanze delle rispettive posizioni, annunciando già a novembre l’ipotesi di uno sciopero da attuarsi ad inizio 2023. E quella di domani potrebbe non essere l’unica giornata di astensione dal lavoro, ovviamente garantendo sempre i vari servizi di emergenza.

Antonio Lecci