La polizia seda una lite Un 41enne denunciato per violazione del Daspo

Le Volanti sedano una lite in piazzale Marconi. Gli agenti della polizia – impegnati nei consueti controlli straordinari interforze potenziati in zona stazione per volontà del questore Giuseppe Maggese e del Prefetto Maria Rita Cocciufa – sono intervenuti per scongiurare il peggio tra un 41enne e un 35enne senza fissa dimora. Il più grande risultava destinatario di un daspo urbano, un provvedimento che per dieci mesi a partire da maggio scorso gli impedivano di gravitare nell’area. L’uomo è stato così denunciato.

Attorno alla stazione storica, nel weekend, tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno controllato 80 persone e 38 veicoli in sei diversi posti di blocco.