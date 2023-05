La polizia stradale porta 150 studenti a San Patrignano

La polizia stradale di Reggio porta 150 studenti reggiani a San Patrignano. L’iniziativa rientra nel percorso affrontato in classe durante l’anno assieme ai formatori della Polstrada per parlare delle tematiche

correlate all’usoabuso di sostanze psicoattive (alcol, droga, psicofarmaci).

"Come prima esperienza abbiamo notato al nostro arrivo – racconta l’ispettore superiore della Polstrada, Robert Barbieri – un giovane con la sua valigia e che andrà a far parte per almeno 3 anni della famiglia di “SanPa”, mentre viene accompagnato all’ingresso dalla sua mamma. Abbiamo visitato i vari laboratori (tessile, grafico, falegnameria, lavanderia) gestiti direttamente dai ragazzi in terapia. Un altro momento forte è stata la testimonianza di Andrea che ha raccontato la sua storia, alla quale gli studenti hanno potuto fare domande. Esserci sempre sta anche nell’accompagnare gli adolescenti in percorsi educativi che culminano con esperienze dirette con chi ha vissuto drammi personali".