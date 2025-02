La Polizia tra la gente. Gli agenti si raccontano a studenti e residenti in piazzale Marconi

La Polizia esce dalla Questura per incontrare le persone, soprattutto i giovani e gli studenti. Seconda tappa del progetto "Conoscersi per comprendersi: la Polizia tra le persone". Dopo la prima tappa in ospedale, al Santa Maria Nuova, ieri il ‘villaggio’ della Polizia si è spostato a fianco della stazione, in piazzale Marconi. Tanti gli studenti presenti, che hanno incontrato la prefetta Maria Rita Cocciufa, il questore Giuseppe Maggese e il sindaco Marco Massari. E che hanno potuto toccare con mano il lavoro della Polizia, l’intera funzione che svolge sul territorio, al di là dell’aspetto di repressione che spesso la identifica. A pochi giorni dall’entrata in vigore della cosiddetta ‘zona rossa’, la Questura reggiana ha voluto rendere evidente, ancora una volta, il suo presidio nel quartiere della stazione.

"La ‘zona rossa’ è sicuramente uno strumento in più per il controllo del quartiere, a pochi giorni dall’avvio non è ancora possibile fare un bilancio", ha spiegato la prefetta Cocciufa. "Ci sarà un monitoraggio settimanale che permetterà di mettere appunto gli interventi. A breve poi sapremo e comunicheremo la data della visita del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Così come è uno strumento questo progetto per far crescere un senso di legalità condiviso soprattutto dai più giovani. Reso ancor più efficace perché esce dalle aule scolastiche per mostrare i suoi contenuti sul campo".

"Conoscersi per comprendersi: la Polizia tra le persone" ha infatti come obiettivo quello di costruire un’alleanza positiva con la cittadinanza. Titolo di questa seconda tappa è "Un viaggio oltre il capolinea", in cui - in alcuni gazebo e un autobus - gli agenti di diversi reparti di via Dante hanno spiegato a ragazzi il loro lavoro, fornendo però anche informazioni utili, ad esempio sulla sicurezza stradale. Presenti infatti uomini della Polstrada, della Polfer, della Polizia scientifica e un’ambulanza della Croce verde, i cui volontari hanno spiegato ai ragazzi come comportarsi in caso di soccorso ai feriti in un incidente. Particolare attenzione si è voluta anche dare al fenomeno del cyberbullismo.

"In stazione–- ha detto il questore Giuseppe Maggese – vogliamo manifestare in maniera sistematica la nostra presenza, ma non solo in termini di ordine pubblico e di sicurezza, ma anche avvicinandoci a chi sta in quella zona, per fare in modo che nei nostri confronti ci sia un atteggiamento di apertura e fiducia. Il nostro ruolo è anche legato alla prevenzione dei fenomeni legati a sicurezza e legalità, oltre a quello di informare i cittadini".

Il sindaco Massari ha aggiunto: "Così come in ospedale, contesto nel quale è necessario mantenere alta l’attenzione e la tutela di tutti gli operatori, anche in stazione l’iniziativa ha riscosso successo. Lo avevo già notato con il presidio in ospedale e ne trovo conferma oggi: si tratta di una dinamica istruttiva importante per studenti e cittadini, che spinge a conoscere l’attività della polizia stradale, della postale e della scientifica nelle zone più delicate della nostra città. Il quartiere della stazione è da lunedì stato inserito tra le zone rosse. Si tratta di una misura sperimentale che, insieme a potenziamento e razionalizzazione delle attività sociosanitarie e a interventi di rigenerazione urbana, speriamo possa contribuire a migliorare i livelli di sicurezza urbana delle aree considerate più a rischio".

Stella Bonfrisco