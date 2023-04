La polizia trova i gioielli in strada Ma l’auto dei ladri è scomparsa

Non è stata ancora trovata la potente Bmw sfuggita l’altro pomeriggio a un posto di controllo della polizia stradale dopo un lungo inseguimento nella Bassa. E neppure sono state individuate le persone che vi erano a bordo. Molto probabilmente si tratta di ladri, come dimostra il rinvenimento di oggetti vari, tra cui anche dei preziosi e un orologio di alto valore, che sono stati gettati via dalla vettura durante la rocambolesca fuga. Il primo controllo è avvenuto in zona San Martino di Guastalla, poi la fuga verso il centro guastallese, Gualtieri, la Cispadana verso Boretto e Poviglio, dove la Bmw ha fatto perdere le proprie tracce, mentre veniva inseguita dalla polizia stradale, con mobilitazione di carabinieri e polizia locale. Proprio la polizia locale ha percorso a ritroso il tragitto dei fuggitivi, per recuperare gli oggetti lanciati dall’abitacolo. Sono in corso gli accertamenti, anche con le immagini delle telecamere. Le indagini si svolgono in collaborazione con le forze dell’ordine della Bassa Mantovana, dove potrebbero essere avvenuti alcuni dei furti degli oggetti recuperati.