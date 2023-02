La Polveriera riapre sabato il suo ristorante

La Polveriera riapre ufficialmente al pubblico il bar ristorante ’La Polveriera Chiacchiere e Cucina’ con una nuova gestione in continuità con i valori della precedente. La data di inaugurazione è fissata per sabato (4 febbraio) alle 17.30. La Polveriera è un luogo rigenerato e laboratorio di innovazione sociale nel cuore di Reggio, che ospita al suo interno spazi e servizi per i cittadini, tra cui: centri diurni e residenziali per persone con disabilità, servizi per persone migranti e richiedenti asilo, agenzie per il lavoro e inserimento lavorativo, uffici e spazi polivalenti. "Siamo molto felici di rimettere in funzione una parte così importante de La Polveriera e di poter accogliere di nuovo la cittadinanza e, in particolar modo, le persone che abitano il quartiere", commenta Ilaria Nasciuti, presidente de La Polveriera.

La nuova gestione del bar-ristorante vede l’importante partecipazione delle cooperative del Consorzio Oscar Romero, con l’obiettivo di sostenere l’operazione e valorizzare le attività e i prodotti della rete consortile. Il progetto di riapertura è sostenuto da Cooperativa Sociale Elfo, Consorzio Oscar Romero, L’Ovile Cooperativa Sociale e dall’azienda Fattoria Italia. Saranno Enrico Zucchetti e Maurizio Valcavi i nuovi gestori del locale, entrambi già conosciuti a Reggio Emilia e in regione per le loro capacità manageriali anche nel mondo della ristorazione per la quale hanno sempre nutrito grande passione. Enrico Zucchetti è stato General Manager di Rimini Social Club, rete di imprese appartenenti al mondo della ristorazione e del lifestyle riminese; Maurizio Valcavi ha collaborato in vari locali per aperitivi e degustazioni in città. "Siamo amici da 35 anni – racconta Valcavi – mai come oggi ci sentiamo pronti per intraprendere quest’avventura. Cercavamo la location giusta. La Polveriera è il posto giusto, perché accoglie, coccola e fa trascorrere momenti piacevoli, tra la gente".