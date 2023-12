"La posizione di Nazia non è la peggiore". Servillo risponde all’avvocato Scarcella

"Non ho capito perché la sua posizione sia considerata la peggiore: è invece estremamente dignitosa".

La frase, riferita all’imputata Nazia Shaheen - madre di Saman Abbas, la 18enne pakistana trovata morta a Novellara e di cui sono accusati di omicidio in concorso la madre, il padre, lo zio e due cugini - è stata pronunciata durante il processo dall’avvocato difensore Simone Servillo e non dall’avvocato Luigi Scarcella come da noi riferito nell’edizione di ieri: ci scusiamo con gli interessati.

In una precedente udienza, Scarcella, che assiste il cugino Nomanulhaq Nomanulhaq, ha sostenuto che il delitto non è di natura patriarcale ("Mi sembra un tantino forzato"), diversamente da quanto invece ritengono le associazioni per la tutela delle donne che si sono costituite parti civili.

L’avvocato aveva detto in aula che, in base a quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche, "il capofamiglia era Nazia": "Shabbar ha qualche cedimento, mai la moglie".

Scarcella ha detto che, a suo parere, il movente del delitto non è il rifiuto da parte di Saman del matrimonio forzato - che lui ha ritenuto più corretto inquadrare come combinato -, bensì il desiderio di ricerca di libertà della 18enne, che l’aveva già indotta ad allontanarsi dalla famiglia, così come cercò di fare anche nella sera del 30 aprile 2021, contravvenendo di nuovo alle regole della tradizione.