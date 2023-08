La Postalmarket Band e le grandi canzoni italiane Show tra emozioni e ricordi in piazza Mazzini

Stasera alle 21 il calendario della rassegna di spettacoli estivi a Guastalla prevede il concerto della Postalmarket Band, ospite sul palco di piazza Mazzini, in centro storico, con ingresso libero. In scena un affiatato gruppo di otto eterni "Peter Pan" con la passione per la musica italiana. La band propone al pubblico le più belle canzoni degli anni Settanta, Settanta e Ottanta, con l’intenzione di fare cantare e ballare gli spettatori, grazie anche ai ritmi dei brani selezionati e al modo coinvolgere di fare spettacoli da parte del gruppo. Alcuni dei componenti della band sono musicisti locali, impegnati pure in altre formazioni. La sezione fiati, in particolare, caratterizza il sound dei brani, dando loro una "carica" speciale.