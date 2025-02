La Povigliese suona tre squilli di tromba

Doppio pari nei big-match di Prima categoria. Ride così la capolista Virtus Correggio che riparte dopo il ko di Barco grazie al pari interno col Guastalla. Gol-lampo ospite firmato Ferati, ben appostato sul corner di Truzzi spizzato da Bonazzi, mentre prima del riposo il guardiano rossoblù Franzini neutralizza un penalty di Berselli. Ad inizio ripresa euro-gol al sette di Culzoni per un match vibrante fino all’ultimo.

Non ne approfitta la Virtus Libertas bloccata sul nulla di fatto a Campogalliano. Si muovono tutte le formazioni impelagate in zona play-out: tre squilli della Povigliese nella trasferta di Barco grazie a Martino (2) e Signoriello, mentre gli Original Celtic Bhoys regolano all’inglese il Viadana con Dosso e Tine. Ci crede ancora l’Atletic Progetto Montagna che supera (3-2) la maglia nera Corlo grazie ai difensori-goleador Mjekra e Bucci, entrambi su azioni da corner e al caparbio Franchi premiato da una foto su rinvio del guardiano modenese.

Primo hurrà nel 2025 per la Campeginese che impallina il Daino Santa Croce grazie al penalty di Picchi guadagnato da Mungiguerra e all’azione di Tagliavini conclusa da Greco. Nel girone B blitz di platino per il Quattro Castella che sul sintetico dello Stuard piega la Juve Club grazie a Majcol Gualtieri, al penalty di Silipo e alla stoccata di Luongo. Un contestato penalty fa cadere la Barcaccia a Berceto con gli enzani penalizzati anche dalle espulsioni dello stopper Vogli e del mediano Di Mugno.

Non basta un doppio scatto con doppietta del mediano Iori allo United Albinea per rispondere alla capolista Celtic Cavriago (Seconda categoria); nella ripresa i gialloneri si fanno rimontare dalla Casalgrandese in buca due volte dagli undici metri con Branca. Sale in seconda piazza il Fellegara che con Rubbiani è corsaro a Sassuolo sugli Eagles. Una doppietta del fantasista ex di turno Sana mette le ali alla Borzanese che esulta (2-1) sul Roteglia, nonostante l’espulsione di Bello. Il missile su punizione di Briselli illude il Puianello, rimontato e sorpassato a domicilio nella seconda frazione dal Carpineti trascinato dal preciso shoot del difensore Zannoni e dall’inzuccata di Morani su angolo.

Cinque uomini-gol nel 5-1 (penalty di Cappa e sinistro di Demeca dal limite, poi nella ripresa Melis, D’Elia e Salzano) della Virtus Mandrio sul San Faustino, capace di accorciare solo con Lettieri. Ufficiale la crisi della Saxum United sorpresa in casa (2-3) dal Rapid Viadana e costretta al 5° ko di fila; da salvare solo la sassata sotto la traversa di Abbruscato e al penalty allo scadere di Gangemi.

Dovrà ancora soffrire il Santos 1948 che cade al "Soave" contro la Virtus Bagnolo, rilanciata nella corsa salvezza da Iotti, Vasapollo e Beggi; per i cittadini lob di De Luca su assist di Cecchinelli.

In Terza categoria un paziente Sporting Cavriago piega alla distanza gli Amici di Davide grazie al double di Sonko negli ultimi 15’ di gara. Restano in scia i cugini del Cavriago che sbancano (3-1) Fogliano. Giusto pari senza reti nel big-match Rivalta-Vetto, pari anche nei cartellini rossi (Marguglio fra i locali e Passerini negli enzani).

Straripante la Plaza Montecchio che asfalta (5-1) il Coviolo grazie a Borriello Nikolai Lusetti, Rossi, Catania e Albarracin.