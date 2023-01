La preghiera dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco hanno iniziato l’anno con il tradizionale omaggio alla statua della Madonna dorata, situata sul tiburio del Duomo di Reggio.

Alle ore 17.30 di domenica 1 gennaio i Vigili del Fuoco della sede centrale hanno come da tradizione utilizzato l’autoscala per deporre la colonna floreale ai piedi della statua, poi in serata la preghiera di affidamento a Maria è stata guidata dall’arcivescovo della diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, monsignor Giacomo Morandi.

Durante la celebrazione sono stati letti la memoria storica dell’immagine dorata e alcuni brani tratti dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale per la Pace.

È la quindicesima volta che i Vigili del Fuoco compiono questo solenne atto di affidamento a Maria, nella speranza che sia di protezione per l’anno a venire, e la cerimonia è ormai diventata una piacevole tradizione.