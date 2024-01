La preghiera per Amrik: "Ora basta morti sui binari". I clochard: "Abbiamo paura"

"Dio ci ha unito tanto strettamente al mondo che ci circonda, che anche la desertificazione del suolo è come una malattia per ciascuno". Siamo tutti interconnessi, non ci si può chiamare fuori. Don Emanuele Benatti cita un’enciclica di papa Francesco nella sua riflessione sulla morte di Amrik Singh. Ad ascoltarlo tanti altri senzatetto, operatori sociali, volontari e semplici cittadini che non ci stanno. Che chiedono visibilità per gli invisibili, una cura al disagio sociale e al degrado che si espande anche nel cuore della Reggio del benessere, nell’Emilia paranoica, sazia e disperata. La preghiera si è svolta ieri pomeriggio, accanto al bar della stazione storica, dove era stata posta tra fiori e candele accese una foto di Amrik, senzatetto indiano, massacrato di botte proprio là nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, da un connazionale 26enne anch’egli senza fissa dimora. "Non è la prima volta, ma la terza, che ci ritroviamo per piangere e ricordare persone che sono andate altrove – afferma il sacerdote di Masone –. Il rischio che questo continui c’è e allora chiediamo a tutti noi e alle autorità di guardare da vicino la situazione di coloro che vivono e muoiono sulla strada". E rivolto a quei senzatetto che almeno una volta alla settimana va a trovare sul binario, aggiunge: "Abbiamo un destino bello, dipende da noi coglierlo e sentirci abbracciati da Colui che vuole che viviamo in pienezza, e non che vivacchiamo subendo l’esistenza sotto comando di altri che ci sfruttano". Negli ultimi otto mesi in stazione sono stati uccisi altri due senzatetto: morto dopo un mese e mezzo d’agonia Singh Sukhinder, 44 anni, amico di Amrik, massacrato di botte in una notte di fine ottobre; morto per le coltellate il 18enne Mohamed Ali Thabet, che il 30 maggio s’era creato un giaciglio di fortuna sulla banchina del binario 1.

Storie di emigrazione e speranze naufragate non nel Mediterraneo degli scafisti ma sui marciapiedi di Reggio. "Ora abbiamo paura a dormire qui, ci controlliamo tra noi", dice un senzatetto, mentre un altro aggiunge: "Qui è brutto, pericoloso. Spacciano, ci sono anche ragazze piccole che si vendono per la droga". Un terzo dice: "Ho l’epilessia, devo avere qualcuno sempre vicino se sto male quando dormo sul binario". Il parroco commenta: "Il timore che vada sempre peggio è evidente. I soldi per costruire dei supermercati si trovano, ma non per fare strutture e interventi per rimettere in piedi una persona ed accompagnarla". Ad organizzare la manifestazione è stata l’associazione "Nuova Luce", nata dall’iniziativa di Maria Diletto che ha iniziato ad operare nelle ex Reggiane e che ora è come una mamma per gli ‘invisibili’.

"Ci sono tanti ragazzi arrivati qui minorenni che quando escono dai percorsi di accoglienza non sanno dove andare. Quando veniamo a distribuire la cena, tutti chiedono una casa. Qualcuno lavora, e rischia di perdere il posto. Sono necessarie persone che li seguano per i documenti e per le cure. Alcuni ex assistiti adesso mi aiutano a preparare i pasti alla Bocciofila Tricolore, ma i flussi sono inarrestabili. Anche a livello economico siamo piccoli, il problema è troppo grosso". Tra stazione e piazzale Europa sono 67 i pasti distribuiti dai 27 volontari, a cui si aggiunge la spesa portata a chi vive in rifugi di fortuna, come tende nella vegetazione.

Francesca Chilloni