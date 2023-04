La preghiera per la pace con l’arcivescovo di Leopoli

Molti fedeli si sono ritrovati l’altra sera alla basilica di Pieve, a Guastalla, per la messa presieduta da monsignor Mieczyslaw Morkzycki, arcivescovo di Leopoli, tornato dopo un anno nella Bassa per una celebrazione dedicata ai temi della pace. L’iniziativa è stata organizzata dall’Unità pastorale della Beata Vergine della Porta, che già un anno fa aveva ospitato l’arcivescovo, già componente dello staff di segreteria di Papa Giovanni Paolo II.

E’ stato il parroco, don Nildo Rossi, a salutare il vescovo, con parole rivolte alla speranza di pace: "Avremmo desiderato incontrarla in tempi di pace. All’ultimo nostro incontro avevamo detto che la guerra è terribile. Dobbiamo fare ogni gesto possibile perché la guerra si fermi. La Sacra scrittura è piena di inviti e promesse di pace". L’arcivescovo di Leopoli ha poi parlato della pace e dell’anno della misericordia proclamato in Ucraina: "Questa chiesa sofferente ha bisogno di una pace duratura. C’è bisogno del sostegno di uno sguardo misericordioso. Voi state facendo la vostra parte con gesti di aiuto verso l’Ucraina. E la necessità di costruire un mondo di pace suppone la necessità di trovare questa pace dentro noi stessi. Per questo la Chiesa in Ucraina ha proclamato l’anno della misericordia, nonostante la guerra ancora in corso. Un anno per superare l’odio e il desiderio di vendetta. Un anno di mani che si tendono per essere un sostegno reciproco".

La messa è stata concelebrata dai sacerdoti della locale unità pastorale, alla presenza di alcuni cittadini di origine ucraina, che vivono nella Bassa.

Antonio Lecci