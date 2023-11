La preghiera sui social: "Allah doni ai famigliari pazienza e consolazione". Domattina i funerali

"Dio dà e toglie. Apparteniamo ad Allah e a lui torneremo". Affidata a Facebook la preghiera in suffragio di Anuar Mastaki, 19 anni, ed Hicham Outtas, di 21, uccisi dal furgone pirata venerdì a Caprara di Campegine, e per invocare salute per il loro amico d’infanzia Ahmed Habbou, 21 anni, sopravvissuto ma gravemente ferito.

La moschea Assalam di via Gioia a Reggio ha pubblicato un video con le immagini dei tre ragazzi, un breve testo e una preghiera recitata in arabo. Decine le reazioni di amici e conoscenti anche da altre città italiane e dal Marocco, Paese di cui sono originarie le famiglie dei tre ragazzi, cresciuti insieme a Villa Cadè. I post sono molto miti: non si parla di vendetta o rabbia verso il pirata, si respira solo tanta rassegnazione alla volontà di Dio e l’auspicio che Allah doni ai familiari la capacità di sopportazione del dolore.

I FUNERALI

I funerali dei due ragazzi si svolgeranno domattina (mercoledì 22); i corpi si trovano al Cimitero di Coviolo, qui oggi saranno preparati secondo il rito islamico e le camere ardenti saranno riservate ai loro cari. Aperto l’accesso a tutti domani dalle ore 10 alle 11,15, quando il doppio corteo funebre partirà alla volta di via Gioia. Anche qui chiunque potrà partecipare alla preghiera ed al ricordo dei due. Infine saranno sepolti nella terra, con la testa orientata verso la Mecca, nell’ala di Coviolo riservata ai musulmani.

LA PREGHIERA

Cresciuti insieme nei cortili delle case e della scuola elementare di Cadè, insieme nell’ultimo viaggio.

"Quanto è dolorosa, straziante questa notizia - si legge nel messaggio della Assalam - Ma è il giudizio di Allah. Lui vuole, e il Suo ordine di non essere discusso. Ciò che Dio dà, Dio toglie. Offriamo alle famiglie dei giovani defunti con le più sentite espressioni di cordoglio e consolazione, chiediamo all’Onnipotente di circondarli con la sua misericordia, di accoglierli tra i martiri e i giusti, di infondere alle loro famiglie pazienza e consolazione. Noi apparteniamo ad Allah e a Lui torneremo. Le nostre preghiere affinché il giovane ferito guarisca presto, guarigione che non lasci ferite e alcun dolore".Nelle scorse ore si è svolta l’udienza di convalida degli arresti di Francesco Riillo, il muratore 39enne originario di Crotone e residente a Montecchio, accusato di essere l’autista pirata.

IL TERZO RAGAZZO

Per motivi tecnici, legati alla gestione delle sale operatorie, al Policlinico di Parma è stato rinviato da ieri ad oggi l’intervento di chirurgia maxillo-facciale a cui deve essere sottoposto Ahmed Habbou per ridurre - sia sul piano ortopedico che funzionale ed estetico - i traumi riportati nello schianto. I parenti ci hanno detto che la sua memoria si sta scongelando e che ricorda l’accaduto. Inizialmente lo choc era tale (si è salvato perché era seduto sul sedile posteriore) che ogni ricordo era bloccato. Non ricordava nemmeno di essere uscito da solo dall’abitacolo dell’auto distrutta e di essersi aggirato come una maschera di sangue tra i rottami.