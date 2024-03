La preoccupante crescita delle bibite zuccerate

E’ ormai risaputo che le bevande zuccherate sono spesso promotrici di patologie come diabete, obesità, arteriosclerosi dei vasi che irrorano il cuore, tumori e carie dentaria. Ricercatori dell’università di Boston hanno così voluto verificare quale frequenza avesse nel mondo l’assunzione di bibite zuccherate analcoliche, succhi di frutta, bevande energetiche, limonate e altre. Sono state valutate in 28 anni (dal 1990 al 2018) 185 nazioni e si è scoperto che la media del consumo di tali bevande è risultato essere pro capite di circa 630 ml alla settimana con notevoli variazioni fra alcuni continenti; ad es. molto alto in America latina e Caraibi e molto basso in Asia meridionale. Fra i numerosissimi dati appare di grande interesse che in generale ne bevevano più gli uomini delle donne, più i giovani rispetto agli anziani, più le persone acculturate e meno quelle meno istruite e più quelle delle zone urbane riguardo a quelle delle campagne. Le persone più erudite e ricche bevevano più bevande zuccherate nel meridione di America e Asia, mentre al contrario in medio oriente e Africa del nord erano i meno istruiti i maggiori consumatori. L’Italia pare si ponga nella categoria con un consumo fra i 350 ml e gli 826 ml pro capite alla settimana. I dati mondiali preoccupano gli autori dello studio in quanto vi è stato un progressivo aumento del consumo del 16% negli ultimi 30 anni e auspicano che i vari stati trovino un rimedio a questa allarmante crescita.