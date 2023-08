La presidente dei nigeriani "Noi, in gran parte integrati"

Un fulmine a ciel sereno.

Perché da diverso tempo la comunità nigeriana reggiana, al netto delle tristemente celebri imprese criminali delle bande mafiose, non era coinvolta in atti di sangue che coinvolgessero abitanti di quel Paese residenti nella nostra città.

Per questo l’omicidio di Friday Endurance lascia attonita Janet Abegunde, storica animatrice dell’Associazione Nigeriani di Reggio e Provincia (attiva dal 1989) e da un anno nominata Presidente della stessa.

Signora Abegunde, conosceva Friday?

"Personalmente no. Stiamo cercando di capire chi fosse, la sua storia, e se qualcuno dei nostri associati lo conosceva o lo frequentava.

Al momento però non abbiamo avuto riscontri in tal senso".

Le sue impressioni sull’accaduto?

"Francamente mi ha colto di sorpresa. Rispetto agli anni precedenti negli ultimi mesi c’è stata grande tranquillità nella comunità nigeriana di Reggio, e l’omicidio nelle circostanze indicate è l’ultima cosa che mi sarei aspettata, in questo momento, per un nostro connazionale e concittadino.

Un tempo accadevano risse in cui venivano coinvolti dei nigeriani, ma anche su questo fronte siamo tranquilli da tempo".

L’integrazione è consolidata? "Per la maggior parte dei nigeriani che vivono a Reggio e in provincia, sì.

Quasi tutti hanno un lavoro stabile, conoscono la nostra associazione e spesso si rivolgono ad essa. C’è qualche difficoltà quando si devono reperire degli alloggi ma cerchiamo di fare rete tra connazionali. Ci confrontiamo con la politica, gli enti locali, siamo legati all’associazione Mondinsieme. Le difficoltà nascono con gli immigrati più recenti".

Di che tipo?

"Se ne parla parecchio in questi giorni, il Comune non riesce a gestire tutte le situazioni; per quelle problematiche ci viene detto di rivolgerci ai Servizio Sociali, che però spesso rimbalzano al Comune, che però ribatte che la situazione degli alloggi è satura. Insomma, la situazione è complicata. Certo, alcune famiglie possono ospitare i nuovi arrivati per qualche giorno, ma poi diventa complesso. C’è un po’ di scaricabarile a dirla tutta, aiuti concreti pochi".

Con il rischio di tornare a fare i conti con disagi e problemi, anche di criminalità, che parevano risolti, almeno per quanto riguarda i nigeriani?

"Come associazione facciamo di tutto per evitarlo, attivando tutti i nostri canali. Cerchiamo poi di agire anche sul fronte dei valori e della religione, attraverso nostri pastori o iniziative per coinvolgere la comunità. Come è avvenuto nel 2021 quando abbiamo avuto ospite qui l’ambasciatore della Nigeria".

Gabriele Gallo