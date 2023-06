la prevenzione

"Ancora non ci credo". E scoppia a piangere. Camillo Orlandini era uno dei migliori, forse il miglior amico di Giancarlo Garuti (foto a destra), 61 anni, deceduto domenica mattina all’ospedale Maggiore di Parma dopo essere crollato a terra esanime sul campo di Cella, dove stava giocando una partita di calcio tra amici. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso da parte degli amici che erano con lui domenica a disputare questa sgambata – quella classica che si fa per tenersi in forma – in assoluta leggerezza. A nulla è valso nemmeno l’utilizzo del defibrillatore, presente al campo di gioco. Ed inutili, purtroppo, i soccorsi disperati dei paramedici del 118 che lo hanno trasportato in elisoccorso al nosocomio della città Ducale.

Garuti, che lascia nel dolore la moglie Rita e un figlio di 25 anni, è spirato poco dopo. "Quando mi ha scritto mia moglie ieri mattina un messaggio per avvisarmi di quello che era successo a Giancarlo, sono rimasto un po’ interdetto. ‘Ma chi è Garuti?’ mi son chiesto, come accade spesso quando la tua mente rifiuta che possa essere accaduto qualcosa a una persona cui si vuole bene. Non poteva mai essere ‘quel’ Giancarlo, non per me, almeno. E invece…".

Si conoscevano da 30 anni, il signor Orlandini, titolare assieme alla moglie della tabaccheria di via Che Guevara, ed era un’amicizia – che poi si è estesa anche alle famiglie – quasi indissolubile: "Non ricordo di averlo mai visto arrabbiato una volta – prosegue Camillo, molto scosso -. Era la classica persona su cui si poteva sempre contare. Almeno io, sentivo di poter fare affidamento su di lui sempre".

Un’amicizia che ha avuto come grandissimo e solidissimo filo conduttore lo sport: "Andavamo a correre, e poi in bici. Se la domenica avevamo voglia di andare a fare qualche chilometro in bicicletta, allora si faceva così; se quella dopo avevamo voglia di fare una corsa, si andava a fare una sgambata. Non c’è mai stato realmente un problema, quello che ci andava di fare lo facevamo, sempre in amicizia e con grande disponibilità reciproca".

"Si rideva, si scherzava, andavamo fuori a cena assieme alle nostre famiglie – conclude Orlandini –. Onestamente ancora non credo sia potuta succedere una cosa simile".

I funerali si svolgeranno domani. Non vi saranno autopsie, né ulteriori approfondimenti per appurare eventuali cause particolari legate al decesso di Giancarlo Garuti. Il 61enne, per tanti anni attivo professionalmente in provincia di Parma e per una decina impiegato presso la Cooperativa Cartai di Modena (e non alla Crovegli, come erroneamente riportato sul giornale di ieri. Ci scusiamo coi lettori e coi diretti interessati), verrà portato a Reggio questo pomeriggio, non prima di aver allestito – questa mattina – la camera ardente all’ospedale Maggiore di Parma dove la salma resterà sino alle 14. Dalle 15 poi, sarà possibile visitare il feretro presso la sede della Croce Verde qui a Reggio. I funerali, infine, si terranno domani alle 17.

Ni.Bo.