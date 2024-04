La prima cinquina di Moretti

Presentata ieri mattina al mercato settimanale, con una partecipazione davvero numerosa e vivace, la prima cinquina della squadra dei 15 della lista "Sant’Ilario Futura" che sosterranno la candidatura di Marcello Moretti a sindaco e Monica Castellari a vicesindaca. Intanto tre conferme: Eva Coisson (Pd), capogruppo di Futura in consiglio comunale negli ultimi cinque anni; il consigliere Pasquale "Kikko" Mottola (Rifondazione Comunista), consigliere nell’ultima legislatura, e Massimo Bellei, attuale assessore alle attività produttive e allo sport. Oltre a loro, due facce nuove: Claudio Cabassi e Luigia Mendrano. Cabassi, indipendente, impegnato nella parrocchia di Calerno, si è presentato parlando anche temi che gli stanno a cuore (in particolare cohousing e ambiente); propone l’apertura di un punto di ascolto del Comune a Calerno. La Mendrano (indipendente vicina al Pd) è una giovane madre impegnata nel volontariato. "Siamo estremamente soddisfatti della squadra – dice la Castellari – tanto che abbiamo deciso di presentarla con tre appuntamenti distinti per dare ai candidati una migliore opportunità di presentarsi alla piazza e agli elettori". Il prossimo incontro con i cittadini per la presentazione di altri 5 candidati è in calendario per sabato 20, sempre al mercato, tra via Podgora e via Roma.

Francesca Chilloni