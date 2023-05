La prima di ’The turn of the Screw’ Condemi: "Vi racconto come è nata"

The turn of the Screw (Il giro di vite) è l’opera di Benjamin Britten, con libretto di Myfanwy Piper, dall’omonimo romanzo breve di Henry James, che debutta in prima assoluta stasera alle 20) al Teatro Ariosto (e in replica domenica alle 15.30), prodotto dalla Fondazione I Teatri. Anteprima del Festival Aperto, nel cartellone del Reggio Parma Festival. Con Icarus Ensemble, diretto da Francesco Bossaglia, la regia, l’ideazione scene e costumi di Fabio Condemi, le scene e la drammaturgia dell’immagine di Fabio Cherstich. Completano il cast Gianluca Sbicca (costumi) e Oscar Frosio (luci). Interpreti principali sono Florian Panzieri, Chiara Trapani, Laura Zecchini, Liga Liedskalnina.

Fabio Condemi, quella di stasera è una prima assoluta.

"Sì. In realtà si tratta di un doppio debutto. Quello dell’allestimento e il mio alla regia d’opera, che finora mi ero occupato solo di prosa. Un’esperienza bellissima, soprattutto perché mi ha permesso di confrontarmi con Britten, autore che apprezzo tantissimo, e in particolare con l’opera che prediligo".

È stata quindi una sua scelta quella di proporre per questa nuova produzione dei Teatri The turn of the Screw?

"No, è stata una scelta della Fondazione I Teatri. E il fatto che sia stato chiamato a curare la regia è per me una coincidenza bellissima, perché mi ha dato la possibilità di lavorare a una mia grande passione".

Qual è la storia che Britten ha messo in musica?

"The turn of the Screw è una ghost story su due bambini orfani, Miles e la sorella Flora, affidati a un’istitutrice in una grande dimora di campagna. A poco a poco l’istitutrice, giovane e inesperta, scopre che i bimbi subiscono l’influenza di due spiriti, quello di Peter Quint, ex domestico della casa, e quello di Miss Jessel, l’istitutrice precedente". Che lettura ne ha dato?

"Credo che The turn of the Screw non sia solo una trasposizione musicale del racconto di Henry James. Penso che sia invece una profonda riflessione sui temi presenti nel racconto, un testo parallelo che dialoga, si avvicina e si distacca continuamente dall’originale in un confronto fecondo e attualissimo. Al centro della vicenda c’è l’assenza. I fantasmi non sono presenze, ma assenze. Britten è riuscito con la sua musica a rendere quest’atmosfera di ambiguità, che io ho cercato di restituire, senza forzature. E ho scoperto che la musica dà maggior libertà drammaturgica rispetto alle parole".

Le scene?

"Lo spazio principale è quello di un deposito sotterraneo, un magazzino apparentemente abbandonato ma in continua trasformazione, sul quale si vanno a sovrapporre via via le scene".

Stella Bonfrisco