La prima donna carabiniere alla guida di una ‘gazzella’

Una presenza femminile su una "gazzella" del 112. Per la prima volta, nel Reggiano, una donna è stata assegnata al nucleo radiomobile. Accade alla Compagnia carabinieri di Guastalla, che ha competenza su gran parte della Bassa e Pianura Reggiana, oltre che in parte della val d’Enza. Il carabiniere Giorgia Desideri, laziale d’origine, dopo un periodo di attività alla caserma di Guastalla, necessario per conoscere il territorio, è stata formalmente destinata all’aliquota radiomobile, reparto di pronto intervento, specializzato in servizi di emergenza. I militari in servizio in tali reparti sono accuratamente selezionati, comprendendo pure un adeguato corso di guida sicura in emergenza, al volante di veicoli potenti, che devono percorrere le distanze nel più breve tempo possibile.

Il carabiniere Desideri ha frequentato il corso di formazione alla scuola allievi a Reggio Calabria, per poi essere trasferita nella Bassa Reggiana e ora affidata al reparto coordinato dal luogotenente Antonio Aucone, che a sua volta rientra nella Compagnia comandata dal capitano Roberto Iandiorio.

Il comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Andrea Milani, ritiene importante la presenza femminile in questo reparto: "Avere carabinieri donne anche in questi reparti – dice – costituisce un valore aggiunto in termini di professionalità, sensibilità e diretta empatia con le vittime, soprattutto se prendiamo in considerazione i numerosi interventi legati a violenza di genere o che vedono comunque coinvolti soggetti deboli, per i quali il primo contatto con il personale dell’Arma rappresenta un determinante momento di rassicurazione e di ascolto".

Tra i primi interventi di rilievo in cui il carabiniere Giorgia Desideri è stata impegnata vi è stato l’accertamento, avvenuto nei giorni scorsi a Luzzara, per il rinvenimento del cadavere di un giovane uomo, stroncato da un malore nella sua abitazione. Proprio la presenza femminile del carabiniere in divisa, a rassicurare e consolare la moglie e altri familiari colpiti dal grave lutto, è stata importante in quella situazione.

Antonio Lecci